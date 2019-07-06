06.07.2019 18:06
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Isparta'daki kaçak ve sahte içki operasyonu

Isparta

Isparta'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 1 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığınca, Isparta- Burdur Dağ Yolu Gelincik Köyü mevkisinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin Jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.K, A.Y. ve T.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Isparta'da düzenlenen sahte ve kaçak içki operasyonunda 4 kişi yakalanmış, şüphelilerin bulunduğu araçlarda yapılan aramada kaçak ve sahte bandrollü 339 şişe içki ele geçirilmişti.
Kaynak: AA
Isparta, Burdur, Güncel

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