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Isparta'daki kadın kooperatifleri valilik önderliğinde buluştu

Kırsal kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biri olan kadın kooperatifleri örnekleri Isparta'da artmaya devam ederken hali hazırda faaliyet gösteren 8 kadın kooperatifi ile bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Valiliği'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

14.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:01Isparta'daki kadın kooperatifleri valilik önderliğinde buluştu
Kırsal kalkınmanın en önemli yapı taşlarından biri olan kadın kooperatifleri örnekleri 'da artmaya devam ederken hali hazırda faaliyet gösteren 8 kadın kooperatifi ile bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, Isparta Valiliği'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, kadın kooperatifleri temsilcileri birbirleriyle tanışarak, çeşitli iş birliği konularında görüş alışverişinde bulundular.

Vali Seymenoğlu'nun tavsiyesiyle ortak iletişim grubu kurarak iş birliklerini geliştirme kararı aldılar. Toplantıda tek tek söz alan kooperatif temsilcileri yaptıkları çalışmaları anlatarak ürettikleri ürün örneklerini Vali Seymenoğlu'yla paylaştılar. Kadınların kooperatifleşerek yaşadıkları bölgelere fark katmalarını çok önemsediklerini ifade eden Vali Seymenoğlu, bu konuda büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, gerçekleştirdiği ilçe ve köy ziyaretlerinde de kooperatifleşmenin önemine değindiklerini aktardı. Kadınları, kooperatifleşerek üretim yapmaları konusunda cesaretlendirdiklerini kaydeden Vali Seymenoğlu, kaymakamlar başta olmak üzere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarından da bu konuda kadınlara destek olmalarını istedi. - ISPARTA

Isparta Valiliği, Ömer Seymenoğlu, Isparta, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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