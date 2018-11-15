Isparta'daki Parklar Damlama Sulama Sistemine Geçti

15 Kasım 2018 Perşembe 11:12



15 Kasım 2018 Perşembe 11:12

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, tüm parklarda damlama sulama sistemine geçtiklerini söyledi.Isparta'da bulunan tüm parklar damlama sulama sistemine geçirilirken, kullanılan sular da sondajdan elde edilmeye başladı. Bu kapsamda Mehmet Tönge Mahallesi'nde bulunan parkta damlama sulama sistemi ile sulanmasına başlandı. Mehmet Tönge Parkında incelemelerde bulunan Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, şehirde bulunan tüm parkların elden geçirildiğini, mevcut parkların yenilendiğini ve yeni parklar yapıldığını söyledi. Parklarda su sorununun bulunduğunu bunun da şehirde açılan 12 sondaj kuyusuyla giderildiğini belirten Günaydın, "Tüm parklarımız damlama sulama sistemiyle sulanıyor. Bu ciddi bir maliyet. Mehmet Tönge Mahallemizde de 2 büyük parkımız var. Bu parkımızda açtığımız sondaj kuyusundan elde ettiğimiz su ile parklarımızı suluyoruz. Buradan aldığımız su ile yine aşağı bölgede bulunan parklarımızın da sulamasını gerçekleştireceğiz. Şu anda Mehmet Tönge Mahallemizde asfalt çalışmaları yapılıyor, bu esnada da su boruları koyarak sondaj suyumuzu aşağı parklarımıza taşıyacağız" dedi."Isparta'mızı dünya şehirleri ile yarıştıracağız"Prensip olarak tüm Isparta'yı planladıklarını ve aynı anda tüm şehirde çalışma yaptıklarını ve kenti bürüt olarak gördüklerini belirten Başkan Günaydın, "Damlama sulama sistemi sayesinde hem su tasarrufu hem de işçi tasarrufu sağlamış oluyoruz. İlk maliyeti çok yüksek ancak bunu en kısa zamanda amorti ediyor. Bu çalışmalar bir dönemde yapılıyor. Mehmet Tönge Parkına su sağlanması amacıyla sondaj çalışmalarını aylar önce yapmıştık. Mahallemizi daha yeşil Mehmet Tönge haline getiriyoruz. Hiçbir yerde bu şekilde bürüt çalışma yapılamıyor. Türkiye'de bürüt şekilde çalışmayı ilk kez yapan Isparta Belediyesi olmuştur. Isparta'yı yeni bir şehir yapıyoruz. Zamlara karşın biz çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şu anda bitti diye konuşuyoruz. Şehrimizde gerekli çalışmalar bitmeseydi, önümüzdeki dönem dev projelerimize başlayamazdık. Bugüne kadar yaptığımız her bir çalışma bir sonraki çalışmanın altyapısını oluşturdu. Isparta yaşanabilir şehirler arasında üst üste birincilikler elde ediyor. Isparta'mızı dünya şehirleri ile yarıştıracağız. Bu çalışmalarımız hemşehrilerimize hayırlı olsun, insanlarımız rahat etsin, huzur bulsun." - ISPARTA