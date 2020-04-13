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Isparta'daki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti

Isparta'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

13.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:44
Isparta'daki trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti
Isparta 'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Yedişehitler Mahallesi 156. Cadde üzerinde saat 22.50 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asri Mezarlık istikametine giden Abdullah Ö. yönetimindeki 32 FZ 222 plakalı cip ile Yaşar Uysal yönetimindeki 32 FP 017 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada 32 FP 017 plakalı otomobilin sürücüsü Yaşar Uysal, sıkıştığı araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Ağır yaralı olarak sıkıştığı araçtan kurtarılan Uysal, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kazada cip sürücü Abdullah Ö. ise hafif şekilde yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Yaşar Uysal, Isparta, 3. Sayfa
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