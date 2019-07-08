08.07.2019 17:10
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Isparta'daki uyuşturucu operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi

Isparta

Isparta'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışma başlattı.

Kent merkezindeki Aksu Caddesi üzerinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 parça halinde 2.59 eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 29 adet 9 milimetre çapında fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilirken, İ.M. ve Y.B. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis, 2 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' ile '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan adli işlem yaptı. - ISPARTA
Kaynak: İHA
Isparta, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
17:23   Muğla'da 50 milyon liralık uyuşturucu ele geçirildi
17:17   Cenaze yolunda kaza: 1 ölü, 4 yaralı
17:13   Mahkemenin boşamadığı kadın "boşanmak istiyorum" diye eylem yaptı
17:10   Isparta'daki uyuşturucu operasyonda silah ve uyuşturucu ele geçirildi
17:08   Yıldırımın düştüğü mezarlıkta yangın çıktı
17:04   Lüks otomobilin anahtarlarını çalan hırsızın evinden uyuşturucu çıktı
17:03   Emekli subay pompalı tüfekli soyguncuyu ikna etti