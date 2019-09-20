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Isparta'daki uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.

20.09.2019 12:12Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 19 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan iki zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 19'a yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, adliyeye gönderildi.
Polisin, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, belirlenen 13 adrese 17 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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