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Isparta'daki uyuşturucu operasyonu

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı.

20.09.2019 21:00Isparta'daki uyuşturucu operasyonu
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 19 zanlıdan 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, iki zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 19'a yükseldi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 19 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 10'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polisin, kentte uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, belirlenen 13 adrese 17 Eylül'de düzenlediği eş zamanlı operasyonda 17 zanlı yakalanmıştı.

Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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