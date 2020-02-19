Haberler » Güncel » Isparta'daki yangında yaralanan 5 kardeşten biri daha öldü - Haber

Isparta'daki yangında yaralanan 5 kardeşten biri daha öldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında yaralanan 5 kardeşten ikincisi de yaşamını yitirdi.

19.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:26Isparta'daki yangında yaralanan 5 kardeşten biri daha öldü
'nın ilçesinde, Suriyeli ailenin evinde çıkan yangında yaralanan 5 kardeşten ikincisi de yaşamını yitirdi.
Camikebir Mahallesi Isparta Caddesi'nde geçen ay bir evde çıkan yangında yaralanan 1 yaşındaki Abdurrahman Hassane, Isparta Şehir Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Yangında ölen kardeşlerin sayısı ikiye yükseldi.
Şarkikarağaç ilçesinde 29 Ocak'ta bir evde çıkan yangında 5 kardeş yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Suriyeli ailenin 5 çocuğundan Muhammet Hassane (6) hayatını kaybetmiş, diğer 4 çocuk ise Isparta Şehir Hastanesine sevk edilmişti. Yangının anne ve babanın evde olmadığı sırada sobadan çıktığı belirlenmişti.

Şarkikaraağaç, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
19.02.2020 16:14:23