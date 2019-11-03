Isparta'daki yerel derbiyi Emrespor kazandı: 0 - 1

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin 3. haftasında oynanan yerel derbide gülen taraf Emrespor oldu.



Kentte, gelecek yıl için Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) aday gösterilen takımlardan Keçiborlu Belediyespor'u evinde yenen kırmızı-siyahlılar, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Keçiborlu İlçe Sahası'nda oynanan maçı Musa Yılmaz, Ömer Ulu ve Burak Yanardağ isimli hakemler yönetti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Emrespor, 67. dakikada Süleyman Karaağaç'ın golüyle 0 - 1 öne geçti. Karşılaşmanın 72. dakikasında Enes Çavdar'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Emrespor, maç sonuna kadar üstünlüğünü sürdürerek, sahadan galip ayrılan taraf oldu.



Emrespor, puanını 12'ye çıkartarak liderliğini sürdürdü. Keçiborlu Belediyespor ise 6 puanda kalarak zirve yarışında puan kaybetti. - ISPARTA

Kaynak: İHA