01.07.2019 15:04
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Isparta'daki zehir yuvasına narkotik baskını

Isparta

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Isparta 'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik bir eve düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla tutuklandı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezindeki Yayla Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler, O.T., B.Y. ve A.A. isimli 3 şüpheliyi yakalarken, beraberinde 26 adet sentetik ecza, 2 parça eroin maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirdi.

Yakalanan şüphelilerden O.T. ve B.Y.'ye 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan A.A. ise daha sonra adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan A.A. mahkemece tutuklanarak, ceza evine gönderildi. - ISPARTA
Kaynak: İHA
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