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Isparta'dan çaldıkları jeneratörü 3 yıl sonra Afyonkarahisar'daki besihanede kullanırken...

Isparta'da 3 yıl önce bir bağ evinden çalındıktan sonra Afyonkarahisar'daki bir besihanede kullanımda olduğu tespit edilen jeneratör ele geçirilirken, hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

31.12.2019 15:36 | Son Güncelleme: 01.01.2020 00:04 Isparta'dan çaldıkları jeneratörü 3 yıl sonra Afyonkarahisar'daki besihanede kullanırken...
Isparta'da 3 yıl önce bir bağ evinden çalındıktan sonra Afyonkarahisar'daki bir besihanede kullanımda olduğu tespit edilen jeneratör ele geçirilirken, hırsızlık olayıyla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 9 Aralık 2016 tarihinde Keçiborlu ilçesinde bir bağ evinde meydana geldi.

İddiaya göre, 3 yıl önce İ.Ş. isimli şahıs, bağ evinden çalınan jeneratör ile ilgili İlçe Jandarma Komutanlığına giderek şikayetçi oldu.

Jeneratörün ele geçirilmesi ve hırsızlık olayı şüphelilerinin yakalanması için görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucu çalınan jeneratörün Afyonkarahisar'a bağlı Dinar ilçesinin Tatarlı Beldesi'nde olduğunu tespit etti.

Söz konusu jeneratörü F.Ç.'nin çaldığını tespit eden Isparta JASAT ekipleri, Dinar Tatarlı Jandarma Komutanlığı ile yaptıkları koordineli çalışma sonucu besihaneye yerleştirilmiş olan çalıntı jeneratöre ulaştı.

Olayla ilgili F.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 2 şüpheli gözaltına alınırken, jeneratörün de asıl sahibine teslim edildiği öğrenildi. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

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