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Isparta'dan Suriye'ye yardımlar devam ediyor

Isparta'da İdlib için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde bugün 10'u blok briket ve 1'i de giyim yardımı olmak üzere 11 tır yardım daha gönderildi.

20.02.2020 16:05 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:05Isparta'dan Suriye'ye yardımlar devam ediyor
'da için başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde bugün 10'u blok briket ve 1'i de giyim yardımı olmak üzere 11 tır yardım daha gönderildi. 'ye gönderilen yardım konvoyunun sayısı ikiye yükseldi.

Isparta İHH öncülüğünde başta Isparta Belediyesi ve belediye bünyesinde hizmet veren ISBAŞ A.Ş. olmak üzere 20 sivil toplum kuruluşunun destekleriyle başlatılan yardım kampanyası çerçevesinde Ispartalı hayırseverlerden toplanan yardımlar Suriye'ye gönderiliyor.

11 Şubat 2020 Salı günü, Yardımsever insanların yardımıyla toplanan 1'i Un, 10'u Bimsblok Briket olmak üzere 11 Tır Yardım İdlib'e gönderilmişti. Bugün ise, yardım kampanyası çerçevesinde 10'u Bims Blok Briket ve 1'i de giyim yardımı olmak üzere 11 Tır Yardım daha İdlib'e gönderildi.

Davraz Mahallesi Açık Pazar Yerinde Yardım uğurlama töreni gerçekleştirildi. Törene Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün, İHH Isparta Temsilcisi Osman Akçil ile yardım ve destekte bulunan 20 sivil toplum kuruluşunun başkan ve temsilcileri katıldı.

Mekke Eğitim Vakfı Başkanı emekli müftü Halil İbrahim Ertuç tarafından yapılan duanın ardından blok briket, ve giyim malzemesi yüklü olmak üzere toplam 11 tırdan oluşan yardım malzemesi davraz mahallesi kapalı pazar yerinden İdlib'e doğru yola çıktı. - ISPARTA

Isparta, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: İHA

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