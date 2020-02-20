Haberler » Güncel » Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı - Haber

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

20.02.2020 18:06 | Son Güncelleme: 20.02.2020 18:06Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde çığ tatbikatı yapıldı
Davraz Kayak Merkezi'nde çığda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.
Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile İl Jandarma Komutanlığı ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca gerçekleştirilen tatbikat, gerçeğini aratmadı.
Senaryo gereği, iki kayakçı, çığın altında mahsur kaldı.
Çığ düştüğü ihbarını alan ekipler, bölgede güvenlik önlemi aldı. Ardından jandarmaya ait arama köpeği çığ altında kalan canlı kişilerin yerini tespit etti.
80 kişinin katıldığı tatbikatta, 20 kişiden oluşan ekip, çığ altında kalanların tespiti için çalışma yaptı.
Karın altından çıkarılan yaralılar, UMKE ekiplerince paletli ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Daha sonra, telesiyejde mahsur kalan iki kişi de halat yardımıyla kurtarıldı.
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı şekilde yapıldığını belirterek, "Planda kağıt üzerinde yazılanları alanda uygulayarak test etmiş olduk. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kayak Merkezi, Isparta, AFAD, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:20  Kristal çocuk ya da indigo çocuk nedir? Kristal çocukların özellikleri nelerdir?
15:23  Taahhüt nasıl yazılır? TDK'ya göre taahhüt mü, tahüt mü? Taahhüt ne demek?
14:36  Şoför nasıl yazılır? TDK'ya göre şoför mü, şöför mü? Şoför ne demek?
14:05  Hanau nerede? Hanau nüfusu kaç? Hanau konumu ve haritası! Hanau saldırısı nedir?
12:24  21 Şubat Cuma Hutbesi yayınlandı! 21 Şubat Cuma Hutbesi tam metni!
20.02.2020 19:24:24