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Isparta E Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan tahliye işlemleri başladı

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Isparta E Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler bu sabah itibariyle başladı.

15.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:02
Isparta E Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan tahliye işlemleri başladı
İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Isparta E Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler bu sabah itibariyle başladı. Tahliye işlemlerinin 3 gün süreceği öğrenildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen, 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. İnfaz düzenlemesine ilişkin kanunun yürürlüğe girmesinin ardından Isparta E Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan tahliyeler başladı. Mahkumlar, işlemlerinin ardından korona virüs tedbirleri kapsamında maskeli ve sosyal mesafeye uygun olarak otobüslere bindirildi. Daha sonra otobüsler, polis ve jandarmanın geniş güvenlik önlemleri altında sırasıyla Isparta E Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan ayrıldı.

Isparta E Tipi Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan tahliye işlemlerinin 3 gün süreceği öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, Sabah, Güncel
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