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Isparta eğirdir gölü'nü, üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler

Eğirdir Gölü'nü, üzeri sis ve bulutla kaplıyken izledilerISPARTA'da doğa tutkunları, 1740 metre yüksekliğindeki Sivri Dağ zirvesine yaptıkları tırmanışta üzerini sis ve bulut kaplamış Eğirdir Gölü'nü izleme fırsatı buldu.

09.12.2019 18:24 | Son Güncelleme: 09.12.2019 18:26

Gölü'nü, üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler

ISPARTA'da doğa tutkunları, 1740 metre yüksekliğindeki Sivri Dağ zirvesine yaptıkları tırmanışta üzerini sis ve bulut kaplamış Eğirdir Gölü'nü izleme fırsatı buldu.

'da Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Eğirdir'in yüksek tepelerinden biri olan Sivri Dağ zirvesine tırmanış gerçekleştirdi. Yaklaşık 2.5 saatte zirveye ulaşan 5 üye, Eğirdir Gölü'nü üzerinde sis ve bulut kaplıyken izleme imkanı buldu. Zirvede bulunan dev Türk bayrağı altında kendileri de Türk bayrağı açan üyeler, eşsiz doğa manzarasının keyfini çıkardı.

Gökkuşağı Doğa Sporları Kulübü üyesi Bilal Gök, her hafta bir tırmanış etkinliği yaptıklarını ve bu kez Sivri Dağ'a çıktıklarını söyledi. Bu tepeye kendisinin 3 kez çıktığını ancak ilk defa Eğirdir'i böyle bir şekilde gördüğünü anlatan Gök, "Bulutlar yüzünden gölü göremedik. Gölü görebilmek için zirvede bekledik. Daha sonra sis ve bulutlar dağılmaya başladı. Eğirdir Gölü sis ve bulut denizinin ardında kaybolmuş durumdaydı. Kendimizi Karadeniz'deki yaylalarda gibi hissettik" dedi.

Isparta eğirdir gölü'nü, üzeri sis ve bulutla kaplıyken izlediler

Eğirdir Gölü, Isparta, Eğirdir, Güncel

Kaynak: DHA


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