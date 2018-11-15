Isparta Elması Üreticinin Yüzünü Güldürdü

15 Kasım 2018 Perşembe 11:55



15 Kasım 2018 Perşembe 11:55

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Türkiye elma üretiminin yüzde 25'inin gerçekleştirildiği Isparta'da bu yılki rekolte geçen seneyle aynı kaldı ancak yükselen elma fiyatları üreticileri memnun etti.Eğirdir, Gelendost, Senirkent ve Yalvaç ilçelerinde üretimi yapılan ve yöredeki yüzlerce ailenin geçim kapısı olan elmada bu sezon 700 bin tonluk hasat gerçekleştirildi.Özel aromasıyla diğer elmalardan farklı olan, iç ve dış piyasada talep gören Isparta elmasının fiyatı, bu yıl üreticiyi sevindirdi.İklim şartlarından dolayı sezona erken başlayan üreticiler, geçen yıl elde ettikleri 700 bin tonluk rekolteyi bu yıl da yakaladı. Sezonun sona ermesiyle soğuk hava depolarına alınan elmalar, bu ay itibarıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek. Üreticiler, elmayı tüccara 1,5-2 liradan satıyor.Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, AA muhabirine, Isparta'nın tarım kenti olduğunu ve bu alanda elmanın önemli bir rol oynadığını söyledi.Hasat döneminin güzel geçtiğini ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını aktaran Selçuk, şöyle devam etti:"Bu yıl rekoltemiz 700 bin ton, geçen yılki rekolteyle aynı. Yüzümüzü güldüren şey, fiyatların yükselmesi oldu. Bu sayede çiftçimizin de yüzü güldü. Bir miktar elmamız satıldı. Bir kısmı da soğuk hava depolarına konuldu. Bunlar da bu aydan itibaren büyük şehirlere gönderilecek ayrıca yurt dışındaki ülkelere de ihraç edilecek. Şu an da üreticimiz tüccara 1,5 ila 2 lira arasında satıyor. Bin 35 rakımlı ildeyiz, göller bölgesindeyiz. Buralarda çok güzel aromaya sahip elma yetişiyor. Başka şehirdeki insanlar Isparta elmasını tadınca hemen anlıyorlar. Isparta'daki üretimimizle hem ülke ekonomisine katkıda bulunuyoruz hem de işsizlik sorununun önüne geçiyoruz. Çok sayıda aile geçimini elmadan sağlıyor."Selçuk, hasat döneminde sürekli sahada olduğunu ve üreticilerin sıkıntılarını dinleyerek çözüm arayışı içine girdiklerini vurguladı.Elma üretiminde daha iyi noktalara gelmek için hem üreticileri bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını hem de yeni pazar arayışları içinde olduklarını dile getiren Selçuk, "Bu bilinçlendirme çalışmaları sayesinde üreticilerimiz modern tarım gerçekleştiriyor. Bunun sayesinde alınan verimin artması ve ürünün kaliteli olmasıyla daha iyi bir noktaya geliyoruz." dedi."Günde 1 elma, obez olma""Günde 1 elma, obez olma" sloganıyla vatandaşları elma yemeye davet eden Selçuk, "Bu slogan, Türk hekimlerimizin de tavsiyesidir. Küçüğünden büyüğüne kadar tüm vatandaşlara günde bir elma yemelerini öneriyoruz. Elma, sağlığa da iyi geliyor." diye konuştu.Gelendost Ziraat Odası Başkanı Ömer Uysal da ilçe olarak 300 bin ton üzerinde hasat gerçekleştirdiklerini söyledi.Sezonun üreticileri mutlu ettiğine dikkati çeken Uysal, ihracat döneminin de iyi geçmesiyle üreticilerin yüzünün daha da güleceğini aktardı.Elma üreticisi Mehmet Özkan ise bu yıl hem çalışanlar hem de üreticiler olarak güzel bir dönem geçirdiklerini dile getirdi.Amaçlarının iyi meyve üretmek olduğunu vurgulayan Özkan, "Ne kadar iyi meyve o kadar iyi satış demektir. Fiyatlar da fena değil" şeklinde konuştu.