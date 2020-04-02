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Isparta Emniyetinden kaçak dezenfektan operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mart ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda, kaçak üretildiği tespit edilen 145 litre el dezenfektanı ile dezenfektan yapımında kullanılan 530 litre izopropil maddesi ve 930 ameliyat tulumu ele geçirildi.

02.04.2020 13:53 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:54
Isparta Emniyetinden kaçak dezenfektan operasyonu
Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Mart ayı içerisinde düzenlenen operasyonlarda, kaçak üretildiği tespit edilen 145 litre el dezenfektanı ile dezenfektan yapımında kullanılan 530 litre izopropil maddesi ve 930 ameliyat tulumu ele geçirildi.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mart ayı içerisinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak, 5607 skm, kamuya gerekli olan şeylerin yokluğuna neden olma, zehirli madde imal ve ticareti, nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarıyla ilgili operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslardan bin 72 adet cinsel uyarıcı hap, 30 kilo nargile tütünü, 2 adet sahte çek, izinsiz üretildiği tespit edilen 145 litre el dezenfektanı, bin adet dezenfektan etiketi ile dezenfektan yapımında kullanılan 530 litre izopropil maddesi ile 930 adet tek kullanımlık ameliyat tulumu ele geçirildi.

Ayrıca yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 4 şahıs Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Bu şahıslardan 3'ünün tutuklandığı, birinin ise adli makamlar tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Isparta, 3. Sayfa
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