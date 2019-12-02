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Isparta Emrespor'dan gol şov: 7-0

Isparta 1. Amatör Futbol Ligi'nin Lideri Emrespor, grubundaki Senirspor'u 7-0 mağlup ederek, zirve keyfini sürdürdü.

02.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:45Isparta Emrespor'dan gol şov: 7-0
1. Amatör Ligi'nin Lideri Emrespor, grubundaki Senirspor'u 7-0 mağlup ederek, zirve keyfini sürdürdü.

İlçe Sahası'nda oynanan maçı Burak Yanardağ, Ali Osman Altıntaş ve Cüneyt Yelsiz isimli hakemler yönetti.

Emrespor'u farklı skorla galibiyete taşıyan golleri ise, Süleyman Karaağaç (2), Bilge Kaan, Ömer Altınay (2) ve Ali Eren (2) attı.

Emrespor aldığı bu galibiyetle puanını 24'e çıkartarak, liderliğini sürdürürken, mağlup ettiği rakibi Senirspor ise 3 puanda kaldı. - ISPARTA

Isparta, Atabey, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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