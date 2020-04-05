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ISPARTA 'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'

'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi Endüstriyel Bitkiler Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Gül Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi (GÜLAR) Müdürü Doç. Dr.

05.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 05.04.2020 09:23
'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'
ISPARTA Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi Endüstriyel Bitkiler Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Gül Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Araştırma Merkezi (GÜLAR) Müdürü Doç. Dr. Sabri Erbaş, gül suyunun ateş düşürücü etkisi olduğunu ve uzun süreli kullanımlarda ciltte bağışıklığı güçlendirdiğini söyledi.
Kozmetik sanayinin ana hammaddelerinden olan gül yağının yüzde 70'inin üretildiği Isparta 'da, ISUBÜ'ye bağlı GÜLAR Müdürü Doç. Dr. Sabri Erbaş, gülün doğa tarafından insanlara verilen en güzel nimetlerden birisi olduğunu söyledi. Erbaş, "Gül suyu özellikle 0-6 yaş grubu çocuklar ateşlendiğinde sırt, alın ve boyun bölgesi gül suyu ile ıslatıldığında ateş düşürücü bir etkendir. Gül suyu çok özel ürünlerden bir tanesi. Yani gül doğanın bize verdiği en güzel nimetlerden bir tanesi. Geçmişten günümüze kadar hep gıdalarda, kozmetikte, tıpta kullanılmaktadır. İçinde yüksek oranda içerikler var. Aynı zamanda A, B, C ve E vitaminleri barındırıyor. Koku molekülleri var. Bunların etkinliği oldukça yüksek ve uzun süre kullanımlarda gül suyunun ciltte ve vücutta bazı bağışıklığı güçlendirici etkisinden tutun cilt yenileyici, hücre yenileyici birçok özelliği mevcut. Bunlardan biri ateş düşürücü etkisi. Bu özel bileşikler cilt hücrelerinin aktivasyonunu hızlandırarak, ateş düşürücü etkinliğini sağlayabiliyor" dedi.
Gül suyunda alkol oranının yüzde 4- 5 oranında olmasından dolayı dezenfektan özelliğinin bulunmadığını kaydeden Doç. Dr. Erbaş, alkol oranının çok düşük olması nedeniyle antiseptik etkisinin ise oldukça az olduğunu aktardı. ISPARTA ’Gül, bağışıklığı güçlendiriyor’

Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, Güncel

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ISPARTA 'Gül, bağışıklığı güçlendiriyor'
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