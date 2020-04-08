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ISPARTA Güleda Cankel duruşması ertelendi-ARŞİV

Güleda Cankel duruşması ertelendiISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (20) yargılandığı dava 30 Haziran'a ertelendi.

08.04.2020 16:53 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:02
Güleda Cankel duruşması ertelendi
ISPARTA'da üniversite öğrencisi Güleda Cankel'i (19) bıçaklayarak öldüren eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan'ın (20) yargılandığı dava 30 Haziran'a ertelendi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, 18 Kasım 2019 tarihinde Fatih Mahallesi'nde kaldığı apartta eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından, odasında, boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Olayın ardından polise teslim olan Zafer Pehlivan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Cankel'in cenazesi ise memleketi Muğla'da toprağa verildi.
Sanık Zafer Pehlivan'ın 'tasarlayarak' ve 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması görüldü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Zafer Pehlivan, koronavirüs tedbirleri kapsamında kaldığı cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık ve müşteki avukatları mazeret bildirerek mahkemeye katılmadı. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 30 Haziran tarihinde erteledi.
ARŞİV GÖRÜNTÜ
Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)
ISPARTA Güleda Cankel duruşması ertelendi-ARŞİV

Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, Güncel
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