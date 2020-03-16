Menü
Haberler ›› Güncel ››Isparta Halı ve Kilim Müzesi ve Çocuk Kafe ziyaretlere kapatıldı - Güncel

Isparta Halı ve Kilim Müzesi ve Çocuk Kafe ziyaretlere kapatıldı

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla kapatılan hayvan barınağının ardından belediyeye ait Gökçay Kavşağında bulunan Halı ve Kilim Müzesi, Atatürk Parkı arkasında bulunan Çocuk Kafe...

16.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:17
Isparta Halı ve Kilim Müzesi ve Çocuk Kafe ziyaretlere kapatıldı
Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı saran 'korona virüs' salgınına karşı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in talimatıyla kapatılan hayvan barınağının ardından belediyeye ait Gökçay Kavşağında bulunan Halı ve Kilim Müzesi, Atatürk Parkı arkasında bulunan Çocuk Kafe ziyaretçi kabulüne kapandı.

Isparta Belediyesi hafta sonunda Korona Virüs riskine karşı halkın ve hayvanların sağlığı göz önünde bulundurularak, risk ortadan kalkıncaya kadar hayvan barınağının ziyaretlere kapatıldığını duyurmuştu. Son olarak da yine Isparta Belediyesinin Gökçay Kavşağında yer alan ve gün boyu vatandaşların ziyaretlerine açık bulunan Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi (Halı-Kilim Müzesi) ile Atatürk Parkı arkasında bulunan Çocuk Kafe vatandaşların sağlığı göz önünde bulundurularak korona virüs tehdidi son buluncaya kadar ziyaretlere kapatıldı.

Isparta Belediyesi'nin ayrıca Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle uyumlu olarak hamile, yasal süt izni kullananlar, engelli olarak istihdam edilenler, yöneticiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar, kronik hastalığı bulunanlara yönelikte gerekli idari izinlerini kullandırdığı bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir Güncel
Koronavirüs tedbirlerini hafife alanlara ceza verilebilir
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak Güncel
Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
İtalya Başbakanı Conte Güncel
İtalya Başbakanı Conte "En riskli haftalardayız" deyip korkutan gerçeği açıkladı