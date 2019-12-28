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Isparta Halıkent Ortaokullu minikler futbolda şampiyon oldu

Isparta'da düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler Futbol İl Birinciliği sona erdi.

28.12.2019 14:37 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:42 Isparta Halıkent Ortaokullu minikler futbolda şampiyon oldu
'da düzenlenen Okullararası Küçük Erkekler İl Birinciliği sona erdi. Halıkent Orta Okulu, Yalvaç Mehmet Akif Ersoy Orta Okulu'nu 3-2 yenerek Isparta şampiyonu oldu. Milli Egemenlik Sahası'nda oynanan maçta Halıkent Orta Okullu minikler, mutlu sona ulaşırken, Isparta'yı gruplarda temsil etme hakkı kazandı.

Diğer yandan, Halıkent Orta Okulu'nun bu başarısında Beden Eğitimi Öğretmenleri Gülsev Kayalarlı, Emine Alp Çimen ve Antrenör Sergen Çetin başrol oynadı.

Okul Müdürü Özer Özdoğancı, başarıda emeği geçen öğrencilerini de kutladı.

Halıkent Orta Okulu'nu Isparta şampiyonluğuna taşıyan kadroda ise Ahmet Çelik, Ahmet Buğra Olgun, Ahmet Yıldırım, Sinan Şeşe, İbrahim Ege Aydın, Koray Samur, Mustafa Efe Ulusoy, Cavit Arslan, Mehmet Emin Meydan, Hurşit Güleş, Gökay Fındık, Mustafa Umut Çoban, Furkan Çetin ve Mahmut Yağız Çalışkan isimli sporcular yer aldı. - ISPARTA

Isparta, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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