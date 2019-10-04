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Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Isparta il genelinde rüzgarın 40-65 ve yer yer 80 kilometre eseceği belirtilerek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

04.10.2019 17:02Isparta için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Isparta il genelinde rüzgarın 40-65 ve yer yer 80 kilometre eseceği belirtilerek kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji yetkililerince tespit edildikten sonra Isparta Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kanalıyla gönderilen uyarıda, "Yapılan son tahmin ve değerlendirmelere göre, yarın (05.10.2019 Cumartesi günü) Isparta il genelinde rüzgarın güney yönlenden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40 - 65 yer yer 80 kilometre/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın cumartesi günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir" denildi.

Uyarı açıklamasının devamında ise şu ifadeler yer aldı; "Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır". - ISPARTA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Isparta, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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