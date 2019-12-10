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Isparta için yağış, sel ve su baskını uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Isparta ve ilçelerinde yer yer 50 ila 100 kilogram dolayına ulaşmasının beklendiği açıklandı.

10.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:43Isparta için yağış, sel ve su baskını uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya 4.Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ve ilçelerinde yer yer 50 ila 100 kilogram dolayına ulaşmasının beklendiği açıklandı. Isparta Valiliği kanalıyla yapılan bilgilendirmede, özellikle kentin güney bölgesi için yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; Isparta ve ilçelerinde başlayacak olan yağışların Sütçüler ve Aksu civarında, yarın (11 Aralık 2019 Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceği ve Perşembe günü öğle saatlerine kadar metrekareye 50 - 100 kilogram civarında yağış bırakacağı tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" denildi. - ISPARTA

su baskını, Isparta, Güncel

Kaynak: İHA

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