Haberler » 3. Sayfa » Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi - Haberler

Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan Sağlık Müdürü Dr. Deniz Karasu, 3 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi.

09.01.2020 20:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 20:52Isparta'ın Şarkikaraağaç İlçe Sağlık Müdürü darp edildi
'nın ilçesinde görev yapan Sağlık Müdürü Dr. Deniz , 3 kişinin saldırısına uğrayarak darp edildi. Darp sonrası saldırgan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, bugün sabah saatlerinde Çiçekpınar Belediyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, belediye ziyaretinden sonra dışarı çıkan İlçe Sağlık Müdürü Deniz Karasu'nun yanına gelen 3 kişi, kasabadaki aile hekimlerinin merkeze çekildiği gerekçesiyle saldırdı. Saldırıya uğrayan Karasu'nun yere düşerek yaralandığı ve önce ilçedeki hastaneye, ardından da 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili tahkikat başlatıldığı ve 3 kişinin konuyla ilgili gözaltına alındığı öğrenildi. - ISPARTA

Şarkikaraağaç, Isparta, Karasu, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

20:58  İngiliz Parlamentosu, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını düzenleyen yasa... - Haberler
20:58  Kaş'ta otomobil kanala uçtu: 1 yaralı - Haberler
20:57  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekonomi Politikaları Kurulu ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ile... - Haberler
20:56  14 bin 500 doları dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı - Haberler
20:51  Brexit yasa tasarısı Londra parlamentosunda kabul edildi - Haberler
20:19  Son dakika: Trump'tan İran'da düşen uçakla ilgili açıklama: İran uçağı kazara düşürmüş olabilir - Haberler
19:49  Otomobilin çarptığı kadın kısa süreli hafıza kaybı yaşadı! Sorduğu sorular şaşırttı - Haberler
18:51  Trump'ın savaş yetkilerini kısıtlamayı öngören tasarı Temsilciler Meclisi'nde - Haberler
18:20  Midibüs kaza yaptı 30 kişi yaralandı, vatandaşlar film gibi izledi - Haberler
18:15  İran'ın iki ABD üssüne füze saldırıları öncesi Beyaz Saray'da neler yaşandı? İşte dakika dakika o anlar - Haberler
9.01.2020 21:13:33