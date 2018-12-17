Isparta Kara Havacılık Okulu'nda 1 Astsubaya Fetö'den Gözaltı

Ankara
merkezli FETÖ soruşturması kapsamında Isparta
Kara Havacılık Okulu'nda görevli 1 muvazzaf astsubay rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
, FETÖ soruşturması kapsamında 35'i muvazzaf 55 asker ile 9 'Sivil mahrem imam' hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Soruşturma kapsamında Isparta Kara Havacılık Okulu'nda görevli S.K. isimli 1 muvazzaf astsubay da rütbeli asker Isparta Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandı.
Yakalanan şüphelinin Ankara'ya sevk edilerek gözaltına alınacağı öğrenildi. - ISPARTA
Ankara,Isparta
Kaynak: İHA