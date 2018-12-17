17 Aralık 2018, 10:54
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Isparta Kara Havacılık Okulu'nda 1 Astsubaya Fetö'den Gözaltı

Isparta Kara Havacılık Okulu

Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında Isparta Kara Havacılık Okulu'nda görevli 1 muvazzaf astsubay rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli FETÖ soruşturması kapsamında Isparta Kara Havacılık Okulu'nda görevli 1 muvazzaf astsubay rütbeli asker hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 35'i muvazzaf 55 asker ile 9 'Sivil mahrem imam' hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Soruşturma kapsamında Isparta Kara Havacılık Okulu'nda görevli S.K. isimli 1 muvazzaf astsubay da rütbeli asker Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şüphelinin Ankara'ya sevk edilerek gözaltına alınacağı öğrenildi. - ISPARTA Ankara,Isparta
Kaynak: İHA

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