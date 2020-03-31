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ISPARTA Karantina süresi dolan 293 umre yolcusu, memleketlerine gönderildi

Karantina süresi dolan 293 umre yolcusu, memleketlerine gönderildiISPARTA'da umre dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden yapılan testleri negatif çıkan 293'ü memleketlerine gönderilmeye başlandı.

31.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:57
Karantina süresi dolan 293 umre yolcusu, memleketlerine gönderildi
ISPARTA'da umre dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden yapılan testleri negatif çıkan 293'ü memleketlerine gönderilmeye başlandı.
Suudi Arabistan'daki umre ziyareti dönüşü 16 Mart tarihinde Isparta Murat Hudavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda karantina altına alınan 586 umre yolcusunun, 14 günlük karantina süresi dün tamamlandı. Hafta sonu umreden dönen vatandaşlara koronavirüs testleri yapıldı. Yapılan testlerde sonuçları negatif çıkan 293'ünün memleketlerine gönderilmesine karar verildi.
Karantina süresi dolan umre yolcuları bugün otobüslerle memleketlerine gönderilmesi için işlemler başlatıldı. Valizlerini hazırlayan vatandaşlar için 15 yolcu otobüsü hazırlandı. Otobüsler görevliler tarafından dezenfekte edilirken, şoförlere de özel kıyafetler giydirildi. Vatandaşlar yurttan görevliler eşliğinde alınarak otobüslere bindirildi. Her otobüse 23 kişi olacak şekilde bindirilen vatandaşlar, Konya başta olmak üzere Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa'ya doğru yola çıkmaya başladı. Gün içerisinde gönderim işlemlerinin süreceği belirtilirken, isteyen vatandaşların ise kendi imkanlarıyla memleketlerine gitmelerine izin verileceği kaydedildi. Otobüslerin geçeceği güzergahtaki tüm il valilikleri ve kaymakamlıklar da uyarıldı.
BAZILARININ SONUCU POZİTİF ÇIKTI
Diğer yandan, yurtta kalan vatandaşlardan bazılarının testlerinin pozitif sonuçlandığı, bunların karantina sürelerinin uzatıldığı ve tedavilerinin ardından yeniden test yapılarak, sağlık durumlarına göre memleketlerine gönderilecekleri belirtildi.
Karantina süresi dolan 293 umreci, memleketlerine gönderildi (2)
YURTLARDAN AYRILAN UMRECİLERİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI
Isparta'da umre dönüşü koronavirüs önlemleri kapsamında 14 gün boyunca karantina altında tutulan 586 kişiden, yapılan testleri negatif çıkan 293'ünün memleketlerine gönderilme işlemi tamamlandı. Bu sabahtan itibaren hazırlanan otobüslere bindirilen umreci vatandaşların tamamı memleketlerine uğurlandı. Kalan diğer umrecilerin, işlemlerinin tamamlanması sonrası gönderileceği belirtildi.
'BİZE ÇOK İYİ BAKTILAR'
Karantina altındakilerden Mustafa Koz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bu zorlu süreci aşacağına inandığını belirterek, 15 gün çok iyi geçti, bize çok iyi baktılar. Sıcak su, banyo, sabun gibi ihtiyaçlarımız karşılandı. Evimizde görmediğimiz yemeği yedik, Allah razı olsun devletimizden dedi.
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ISPARTA Karantina süresi dolan 293 umre yolcusu, memleketlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Karantina, Isparta, Güncel

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ISPARTA Karantina süresi dolan 293 umre yolcusu, memleketlerine gönderildi
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