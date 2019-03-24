Isparta Kavşakta Minibüsle Otomobil Çarpıştı 1 Ölü, 7 Yaralı

Kaynak: DHA

Isparta'da otomobille minibüsün çarpıştığı kazada Fehmi Kartal (40) yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Kaza saat 08.00 sıralarında Anadolu Mahallesi 105. Cadde ile eski çevreyolunun kesiştiği kavşakta meydana geldi. Necmettin Tok'un (42) kullandığı 32 PD 047 plakalı minibüsle Tarık Sinan Kara'nın (25) kullandığı 32 AAR 509 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs refüje savrularak ters dönerken, otomobil de refüje çıkarak durabildi.Kazanın ardından olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Otomobildekiler çevreden yetişenler tarafından araçtan çıkarıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.Olay yerine gelen sağlık ekipleri minibüste yolcu olarak bulunan Fehmi Kartal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Minibüsteki sürücü Necmettin Tok, kardeşi Nusrettin Tok (39) ve Sadık Yılmaz ile otomobilde bulunan sürücü Tarık Sinan Kara, Yasin Kağan Kara (28), Fetiye Kara (54) ve Zülfü Çelikbaş yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Fehmi Kartal'ın cenazesi ise morga konuldu.