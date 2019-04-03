Isparta Kınalı Kuzu Oy Veren Sahibinin Peşinden Ayrılmadı

Isparta
'nın Yalvaç
ilçesinde 31 Mart seçimleri için oy kullanmaya giden Mehmet Ellidirhem'in (62) 2 aylık kuzusu peşinden ayrılmadı. Mehmet Ellidirhem oy kullanırken kabinde duran, başı boş halde yanında dolaşan kuzunun cep telefonuyla görüntülenen halleri gülümsetti.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde bazı vatandaşlar oy kullanmaya giderken yaptıklarıyla ilgi odağı olurken, Yalvaç'ta da benzer bir görüntü ortaya çıktı. Kızılca
Mahallesi'nde oturan ve hırdavat işiyle uğraşan 3 çocuk ve 6 torun sahibi Mehmet Ellidirhem Şehit Latif Keçeci Anadolu Lisesi
1034 numaralı sandıktaki oy kullanacağı yere annesi Ayten Ellidirhem (82) ile birlikte gelirken, 2 aylık kuzusu da peşlerinden ayrılmadı. Mehmet Ellidirhem ve annesi kabine oy kullanmaya girdiğinde ve çıkıp zarfı sandığı attığında kuzu da onlarla birlikte hareket etti.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI
Sevimli kuzunun sahibinin yanından ayrılmaması oy kullanmaya gelen diğer vatandaşları ve sandık görevlilerini güldürürken, görevliler de Kuzu
da imza atmazsa kabul etmem diye espri yaptı. Kuzunun Mehmet Ellidirhem oy kullanırken yanından ayrılmadığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
'OY VERME KABİNİNE DE BİZİMLE GİRDİ'
Annesi Ayten Ellidirhem ile oyunu kullanmak üzere evinden çıktığını söyleyen Mehmet Ellidirhem, Aşağıya indiğimde kuzu sesimi duyunca başladı bağırmaya. Dayanamadım dışarı çıkardım, hemen arabaya bindi ve benimle okula kadar gitti. Oy verme kabinine de bizimle girdi. O esnada birisi video çekmiş dedi.
'EVE GİRER KANEPEYE OTURUR'
Kuzuyu bir çobandan satın aldığını anlatan Mehmet Ellidirhem, Kuzunun ilk sahibi olan çobanın küçük oğlu bunu evcilleştirmiş. Çocuk gibi önümüzde, arkamızda dolaşır, merdivenleri çıkar ve eve girer girmez hemen gider kanepeye yatar. Çarşıda, pazarda benimle birlikte gezer. O da aileden biri oldu diye konuştu.Kendileriyle ortak bir yaşam süren kuzuyu tüm ailenin çok sevdiğini aktaran Mehmet Ellidirhem, erkek kuzuya isim vermediklerini 'Gel oğlum' diyerek çağırmanın yeterli olduğunu söyledi.
Kuzu, Yalvaç, Isparta, Güncel
Kaynak: DHA