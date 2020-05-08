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ISPARTA KKKA'lı 2 kardeşten biri öldü, diğeri kurtuldu

KKKA'lı 2 kardeşten biri öldü, diğeri kurtulduISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedaviye alınan kardeşlerden Adem Toker (39) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Toker (42) ise sağlığına kavuştu.

08.05.2020 17:17 | Son Güncelleme: 08.05.2020 17:24
KKKA'lı 2 kardeşten biri öldü, diğeri kurtuldu
ISPARTA'nın Sütçüler ilçesinde, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle tedaviye alınan kardeşlerden Adem Toker (39) hayatını kaybetti, ağabeyi Mehmet Toker (42) ise sağlığına kavuştu.
Sütçüler ilçesine bağlı Ayvalıpınar köyünde yaşayan Adem Toker, yaklaşık 2 hafta önce yüksek ateş ve mide bulantısı şikayetiyle Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne başvurdu. Buradan Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Toker, 17 Nisan günü yaşamını yitirdi.
Adem Toker'in kan testleri sonucunda ise kene ısırmasına bağlı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından öldüğü ortaya çıktı. Adem Toker'in ölümünden kısa süre sonra aynı şikayetlerle Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ağabey Ahmet Toker'e de KKKA teşhisi konuldu. 10 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören ağabey Toker, sağlığına kavuşarak taburcu edildi.
'KENE OLAYINDAN HİÇ ŞÜPHELENMEDİK'
Adem- Mehmet Toker kardeşlerin ağabeyi Yaşar Toker, "Önce Adem rahatsızlandı. Diğer kardeşim hastaneye götürdü. Kendisi zehirlendiğini düşünüyordu. Kene olayından hiç şüphelenmedik. 17 Nisan'da doktor beni aradı ve kardeşimi kaybettiğimizi söyledi. Vefatından 4 gün sonra Sütçüler İlçe Sağlık Müdürlüğü'nden eve gelen ekip, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığından vefat ettiğini söyledi dedi. Daha sonra Mehmet'i ve beni kene ısırdı. Mehmet'i hastaneye götürdüm. Kardeşim yaklaşık 10 gün yoğun bakımda kaldı. Şu anda durumu iyi" diye konuştu.
'KKKA HASTALIĞINI DOĞRULADIK'
Isparta Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Kemal Avşar da Mehmet Toker'in hastaneye gelmeden önce ateş, kusma ve bulantı şikayetleri olduğunu, kırsal kesimden gelmesi nedeniyle KKKA hastalığından şüphelendiklerini söyledi. Dr. Avşar, "Hemen kan tahlili aldık. Tahlilin sonuçlanması dört gün kadar sürüyor. O sırada hastamıza kan tablosundaki durum nedeniyle yoğun bakım aşamasında müdahale edildi. Daha sonra hastamızın kan tahlili sonucu çıktı ve KKKA hastalığını doğruladık. İyi olan hastamızı taburcu ettik" dedi.
Koronavirüs pandemisinin olduğu bu dönemde KKKA hastalığının da akıllarda bulundurulması gerektiğine değinen Dr. Kemal Avşar, özellikle kırsalda yaşayanların bu konuda dikkatli olmalarını istedi. ISPARTA KKKA’lı 2 kardeşten biri öldü, diğeri kurtuldu

Kaynak: DHA

Etiketler: Mehmet Toker, Sütçüler, Isparta, Güncel, Haber

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