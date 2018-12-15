Isparta Köpeğin Rafta Duran Kitabı Ağzıyla Götürme Anı Kamerada

Köpeğin rafta duran kitabı ağzıyla götürme anı kamerada
ISPARTA'da 'Gandalf' adlı sokak köpeğinin bir kitapçının önündeki rafta duran kitabı, ağzına alıp götürdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün akşam Kutlubey
Mahallesi'ndeki kitapçıda meydana geldi. Bölge esnafının 'Gandalf' adını verdiği sokak köpeği, bir süre önünde beklediği kitapçının rafında duran 'Mustafa Kemal' adlı kitabı ağzıyla alarak uzaklaşmaya başladı. O an içeride olan kitapçı Hasan Yırık durumu fark ederek köpeğin arkasından gitti ve kitabı geri aldı. Hasan Yırık, Önce kapının önüne yattı. Sonra bir şeylerle uğraşıyordu. En son kitabı ağzına almış yavaş yavaş götürüyordu. 'Gandalf' diye seslendim. Durdu, baktı. Sonra kuyruğunu sallaya sallaya geldi. Kitabı aldım dedi.
KAMERALARA YANSIDI
Köpeğin kitabı alıp uzaklaşma anı iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan ve izleyenleri gülümseten görüntülerde bir süre kitapçının önünde oturan köpeğin raftaki kitabı ağzına alıp uzaklaşması, ardından da kitapçının arkasından gitmesi yer aldı.
Kutlubey
15 Aralık 2018 Cumartesi 13:46