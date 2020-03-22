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ISPARTA Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan esnafa müzikli moral

Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan esnafa müzikli moralISPARTA'da, bir iş hanındaki esnaf, vatandaşların koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaması nedeniyle azalan işleri yüzünden moral bozukluğu yaşadı.

22.03.2020 09:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 09:12
Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan esnafa müzikli moral
ISPARTA'da, bir iş hanındaki esnaf, vatandaşların koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaması nedeniyle azalan işleri yüzünden moral bozukluğu yaşadı. İş hanında düğün organizasyonları, ses ve ışık sistemi satış kiralama ve müzisyenlik işleri yapan grup ise, esnaf arkadaşlarına moral vermek için enstrümanlarıyla müzik çalarak moral verdi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, vatandaş gerekmedikçe sokağa çıkmamaya başladı. Dün akşam riskli grup olan 65 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmaları yasaklandı. Alınan bu önlem üzerine bazı esnafın işleri de yavaşladı. Isparta 'da Belediye İş Hanı'nda bulunan sıfır ve ikinci el cep telefonu alım satımı yapan esnaf da bu durumdan olumsuz etkilendi. Akşama kadar çok az alışveriş yapılan esnaf sıkıntıdan bunalınca, aynı iş hanında müzisyen olan komşuları morallerini yükseltmeye karar verdi. Düğün organizasyonları, ses ve ışık sistemi satış kiralama ve müzisyenlik işleri yapan Çağatay Yıldırım ve 2 arkadaşı, iş hanının 2^nci katında bulunan iş yerinde hobi amaçlı müzik yaparken, bir yandan da iş hanında bulunan ve iş yapamayan esnafa müzik ziyafetiyle moral ve motivasyon sunuyor.
Her gün olmasa da haftanın bazı günleri burada toplandıklarını ve müzik yaptıklarını belirten müzisyenler son günlerde koronavirüs nedeniyle insanların sokağa çıkmadığını, esnafın iş potansiyelinin düştüğünü ve morallerinin bozulduğunu belirterek biraz moral vermek amacıyla iş hanı içinde müzik yayını yapmak istediklerini söyledi. Grup, Çanakkale Şehitlerini Anma Haftası olması dolayısıyla özel olarak 'Çanakkale içinde aynalı çarşı' türküsünü seçti.
'BİRAZ MORAL OLSUN İSTEDİK'
Grubun bağlamacısı Hamdi Düzgün, Çanakkale Şehitlerine rahmet dilerken, koronavirüs nedeniyle esnafa biraz moral olsun diye müzik yaparak ortamı yumuşatmaya çalıştıklarını söyledi.
Grubun solisti Mustafa Say, "Hobi amaçlı arkadaşlarımızla burada müzik yapıyoruz. Tabii ki ister istemez virüsten etkileneceğiz ama halk olarak buna destek vermek gerekiyor. Ülkemizin insanlarımızın, sağlıklı güzel bir yaşam yaşaması amacıyla tedbirli davranmamız gerekiyor" dedi.
İş yeri sahibi ve grubun orkestra şefi Çağatay Yıldırım, "Virüs nedeniyle moralimiz çok bozuk. Bütün herkese dinletelim dedik. Hayırlısı olsun, herkese moral olsun diyoruz" diye konuştu.
'BİR AN EVVEL BU SIKINTIDAN KURTULMAYI UMUYORUZ'
Belediye iş hanında esnaflık yapan ve işlerin azalmasından dolayı olumsuz etkilenen iş yeri sahipleri de yapılan müzikle bir parça olsun moral bulduklarını, bir an evvel bu sıkıntıdan kurtulmayı temenni ettiklerini ifade etti.
Aynı iş hanında bulunan küçük bir çay işletmesi de camına virüs nedeniyle kapalı olduklarını belirten, not asarak önlem aldı. Sadece iş yerlerine çay servisi yapan işletmeci bozulan morallerini müzik dinleyerek düzeltmeye çalıştıklarını kaydetti.
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ISPARTA Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan esnafa müzikli moral

Kaynak: DHA

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ISPARTA Koronavirüs nedeniyle iş yapamayan esnafa müzikli moral
Etiketler : Koronavirüs, Isparta, Güncel

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