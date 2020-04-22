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ISPARTA Koronavirüsü yenen akademisyen: Hayata yeni başlangıç yapmış hissediyorum

Koronavirüsü yenen akademisyen: Hayata yeni başlangıç yapmış hissediyorumISPARTA'da öğretim üyesi Doç. Dr. Musa Yavuz (48), koronavirüs teşhisi koyulan 26 Mart'tan bu yana süren tedavisi sonucu iyileşip, taburcu oldu.

22.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:04
Koronavirüsü yenen akademisyen: Hayata yeni başlangıç yapmış hissediyorum
ISPARTA'da öğretim üyesi Doç. Dr. Musa Yavuz (48), koronavirüs teşhisi koyulan 26 Mart'tan bu yana süren tedavisi sonucu iyileşip, taburcu oldu. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden Yavuz, "Çok mutluyum, hayata yeni başlangıç yapmış gibi hissediyorum" dedi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi'nde görevli öğretim üyesi Doç. Dr. Musa Yavuz, 26 Mart günü yorgunluk, halsizlik ve yüksek ateş şikayetleriyle Isparta Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Yapılan test sonucu koronavirüs teşhisi koyulan Yavuz'un göğüs hastalıkları servisine yatışı yapıldı. 18 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından virüsün, Yavuz'un vücudundan temizlendiği anlaşıldı. 5 gün daha hastanede kalan Yavuz, bugün taburcu edildi.
Sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Doç. Dr. Musa Yavuz, "26.03.2020 tarihinde yorgunluk, halsizlik ve yüksek ateşten dolayı Isparta Şehir Hastanesi Acil Polikliniği'ne başvurdum. Göğüs hastalıkları servisine yatış işlemim yapıldı. 'Covid-19' sebebiyle 18 gün yoğun bakımda tedavi gördüm. Daha sonra yapılan testler sonucu 'Covid-19' virüsünün vücudumdan temizlendiği anlaşıldı. Daha sonra 5 gün süreyle göğüs hastalıkları servisinde tekrar kaldım. Bugün itibarıyla da çıkış işlemim yapıldı. Özellikle Isparta Şehir Hastanesi doktorlarına, hemşirelerine, hasta bakıcılarına ve tüm çalışanlarına yapmış oldukları tüm başarılı müdahale, tedavilerinden ve özverili çalışmalarından dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.
Devletin ve milletin sağladığı imkanlar sayesinde hayata yeniden döndüğünü aktaran Doç. Dr. Yavuz, şunları kaydetti:
"Bu süreç zarfında ihtiyaç olduğunda dua eden, kan veren, ailemin ve benim hal ve hatırımı soran tüm dostlara ayrı ayrı selam ve dua ediyorum. Ailemin yanına döndüğüm için çok mutluyum. Hayata yeni bir başlangıç yapmış gibi hissediyorum. Bu yeni başlangıcı veren Allah'a sonsuz şükrediyorum. Memleketimizde 'Covid-19' ve diğer hastalıklarla mücadele eden tüm hastalara acil şifalar diliyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik eder, başlayacak olan ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim." ISPARTA Koronavirüsü yenen akademisyen: Hayata yeni başlangıç yapmış hissediyorum

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel , Haber
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