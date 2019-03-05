Isparta Meral Akşener Millet İttifakı'na Oy Veren Seçmene 'Terörist' Dediler

Kaynak: DHA

Meral Akşener Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dedilerİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nın 18 milyon dolayında oy aldığını belirterek, Utanmadan çıktılar, Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler diye konuştu.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'ya geldi. Dün akşam Yalvaç'a gelen ve burada konaklayan Meral Akşener, sabah Çınaraltı'nda kalabalığa seslendi. Ardından Gelendost ilçesinde partisinin seçim koordinasyon merkezinin açılışını yapan Akşener'e, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ile Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, İYİ Parti Isparta İl Başkanı Özgür Tandoğan, Millet İttifakı'nın Isparta Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Gökmen Gökmenoğlu da eşlik etti.EĞİRDİR'DE ESNAF ZİYARETİMeral Akşener daha sonra Eğirdir ilçesine geçti. Burada partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret eden Akşener, Eğirdir Belediye Başkan Adayı İYİ Partili Tuba Karaca ve beraberindeki heyetle esnaf gezisi de yaptı. Esnafın elma ikram ettiği Meral Akşener, girdiği kasaptan torununa götürmek üzere 4 kangal sucuk satın aldı. Akşener gezisine devam ederken, ilçe sakinlerinin isteği üzerine seçim koordinasyon merkezi yanında kısa konuşma yaptı.'ALLAH AŞKINA BİRBİRİNİZİ KIRMAYIN'Partisinin adayı Tuba Karaca'ya destek isteyen Meral Akşener, Bu bir belediye seçimi, Allah aşkına birbirinizi kırmayın. Kim daha iyi hizmet eder yarışması olmalıdır. 1 Nisan günü birbirinize bakacaksınız. Arkadaşlığınız, dostluğunuz devam edecek. Bugün Tuba Başkana oy istemek için buradayım. Esnaf kardeşlerimden özür dilerim. Bizim partimizde demokrasi çok yüksektir. 'Gel burada konuş' dediler. Şu şekilde konuşuyorum; Tayyip Bey böyle bir şekilde konuşsun ben adımı değiştireceğim. Devlet Bey gelsin böyle konuşsun, adımı değiştiririm dedi.MİKROFONU ARIZA YAPTIAkşener daha sonra Isparta'ya geçti. Meral Akşener, Millet İttifakı Isparta Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu'nun Sanayi Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezi önünde kendisini bekleyen partililere otobüs üzerinden seslendi. Konuşmaya başladığı sırada elindeki mikrofonun sık sık arıza vermesi üzerine Akşener, Biz mikrofonumuzun kesilmesine alışkınız. Olsun, Isparta'ya geldiğimizde bize meydan vermediler, küçücük bir salonda da konuşmaya alışkınız ifadelerini kullandı.'AYAĞINDAKİ PRANGALARDAN SÖZ EDİYOR'Kendisini dinlemeye gelen kalabalıktan mutlu olan Meral Akşener, Bu iş çoktan bitmiş. Isparta kararını vermiş. Martın sonu bahar. Biz miting yapınca birilerinin morali bozuluyor. Gücümüzü görsünler istemedim ama işte tablo ortada ne yapalım canım. Burada Milliyetçi Hareket Partisi'nin belediye başkanı var, AK Parti'nin adayı var ve bir de bizim adayımız var. Ben şimdi 'Gökmen Gökmenoğlu'nu seçmezseniz Isparta'da deprem olur' diyebilir miyim Diyemem. Biz 24 Haziran'a 2 ittifakla gittik. Kendileri Cumhur İttifakı'nı kurdu. Millet İttifakı'na atmadıkları çamur kalmadı. Şimdi yerel seçime gidiyoruz. Hadi o zaman Cumhurbaşkanı seçilecekti, 'Seçmediğiniz takdirde Türkiye batar' denildi. 'Seçtiğiniz takdirde uçacak, kaçacak, saçacak' dendi. Yahu bu arkadaş seçildiği günden beri ayağındaki prangalardan söz ediyor. Muhterem bir gün söyle de şu prangalar kimmiş öğrenelim, vallahi ben kıracağım senin için, ben kıracağım. Neyse uçamadık, kaçamadık, aşamadık şimdi geldik yerel seçime. Yani 'Gökmen'i Isparta'da seçerseniz Türkiye gider gümbürtüye.' Hayda. Şimdi bu arkadaş 10 yıl baro başkanlığı yapmış, seçimle gelmiş Isparta'ya zararı olmamış bilakis faydası olmuş. Nasıl oluyor Türkiye'nin bekasını götürüyor. Türkiye'nin değil koltukların bekası. Abilerin işi zor, abilerin işi zor diye konuştu.'31 MART'TA HALK ÖYLE BİR KULAK ÇEKECEK Kİ'24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nın 18 milyon dolayında oy aldığını kaydeden Akşener, Utanmadan çıktılar, Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler. Hesap vereceksiniz. 31 Mart'ta bu halk öyle bir kulak çekecek ki kulakları kıpkırmızı olacak diye konuştu.İYİ Parti Lideri Meral Akşener konuşmasını tamamladıktan sonra Isparta'daki temaslarının ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine hareket etti.