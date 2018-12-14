Isparta Mide Kanseri Tedavisi Gören Öğrenciye Sürpriz Doğum Günü

14 Aralık 2018 Cuma 15:08



14 Aralık 2018 Cuma 15:08

Mide kanseri tedavisi gören öğrenciye sürpriz doğum günüIsparta Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mide kanseri tedavisi gören lise öğrencisi İrem Nur Ayvalı'ya (17) destek için moral partisi düzenlendi. İrem Nur'a, hayranı olduğu sanatçılar Haluk Levent ve Yusuf Güney de videolu kutlama mesajı gönderdi.Ahsem Burdur Sağlık Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi İrem Nur Ayvalı, geçen temmuz ayında evinde rahatsızlandı. Ailesi tarafından SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülen İrem Nur, ilk tedavisinin ardından taburcu edildi. Bir süre sonra ağrıları artan İrem Nur, tekrar hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonunda geçen eylül ayında mide kanseri teşhisi konuldu.Yaklaşık 3,5 aydır hastanede tedavi gören İrem Nur Ayvalı için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Kültür ve Sosyal Araştırma Topluluğu ve Burdur Gençlik Merkezi üyeleri tarafından hastanede moral partisi düzenledi. Hastanenin toplantı salonunda buluşan öğrenciler, İrem Nur'un salonu girmesiyle hep birlikte şarkılar söyledi. Duygulu anlar yaşayan İrem Nur ve ailesi gözyaşlarına hakim olamadı. Öğrenciler tarafından hazırlanan destek videoları da İrem Nur'a izletildi. Sanatçılar Yusuf Güney ve Haluk Levent de İrem Nur'a videolu mesajlarıyla destek verdi.'BABA BEN KANSERİM, BU HASTANEDEN ÇIKAMAYACAĞIM'Babası Tuncer Ayvalı, mide rahatsızlığından dolayı hastaneye geldiklerini, ancak yapılan tetkiklerde kızında tümör tespit edildiğini söyledi. Kızının midesinin delik olduğunu ve mide kanseri teşhisi konulduğunu belirten Ayvalı, "Bize her şeye hazırlıklı olun dediler. ve tedaviye başladılar. İnşallah daha iyi olacağız" dedi. Öğrencilerin yaptığı sürprizin de kendilerini çok mutlu ettiğini, kızına moral olduğunu anlatan Tuncer Ayvalı, "Çocuğumun haberi yoktu. Çok iyi oldu. Kızım bu yıl 4'üncü sınıfta staja gidecekti. Ama biz çocuğun kanser olduğunu bir süre sakladık. 'Baba ben kanser miyim' dedi. 'Yok kızım sadece midede yaraların var' dedik. 'Ama baba ben kanserim. Hastaneden çıkamayacağım herhalde' dedi. Her şeyin iyiye gitmesini bekliyoruz" diye konuştu.Annesi Seval ve babası Tuncer Ayvalı ile şarkılar eşliğinde eğlenen İrem Nur ise sürpriz dolayısıyla çok mutlu olduğunu anlattı. İrem Nur, "Çok mutluyum çok teşekkür ederim. Böyle bir şey beklemiyordum. En kötü günümde yanımda oldunuz. Çok sağ olun" dedi. Hedefleri olduğunu söyleyen İrem Nur Ayvalı, "Üstesinden geleceğim inşallah. İnşallah hepsini de yeneceğim atlatacağım. Hepsi güçlü dursun bizi kimse yenemez" diye konuştu.MAKÜ Kültür ve Sosyal Araştırma Topluluğu Başkanı Ferdi Ersoy da "İrem'le birlikte 5 bin 1 kişilik bir aileyiz. O bir İrem. İrem bizim için 'bir'. O bir, çok özel bir. Tekrar sağlıklı şekilde aramıza dönecek" dedi.Konuşmaların ardından İrem Nur, kendisi için hazırlanan pastayı kesti.görüntü