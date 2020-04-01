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Isparta milletvekillerinden "Evde Kal" paylaşımı

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve Recep Özel, Isparta'da korona virüs vaka sayısının 268 olduğunu hatırlatarak vatandaşa evde kal çağrısı yaptı.

01.04.2020 22:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:56
Isparta milletvekillerinden
AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve Recep Özel, Isparta'da korona virüs vaka sayısının 268 olduğunu hatırlatarak vatandaşa evde kal çağrısı yaptı.

AK Parti Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz ve Recep Özel, korona virüs son vaka sayılarının ardından açıklamalarda bulundu. Gököz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Ispartalı hemşehrilerim; Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'nın yapmış olduğu açıklamada belirttiği üzere ilimizde koronavirüs vaka sayısı 268'dir. Belirtilen vaka sayısının 245'i ilimizde misafir olan, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda konaklayan karantina altındaki Umre dönüşü yapan vatandaşlarımıza aittir. Yapılan uyarılara ve kısıtlamalara harfiyen uyarak, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın. Her zorluğu birlikte atlattığımız gibi yine birlikte başaracağız. #EvdeKalIspartam #EvdeHayatVar."

Isparta AK parti milletvekili Recep Özel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vatandaşları evde kalmaya davet etti. Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Değerli hemşehrilerim tüm dünyada insanlığı tehdit eden korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında; Ispartamızın tamamında başta sayın Valimiz Ömer Seymenoğlu ile sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen olmak üzere il müdürlerimiz, ilçe ve belde belediye başkanlarımız, kaymakamlarımız, muhtarlarımız ve tüm kurumlarımız üzerine düşen vazifeyi fazlasıyla yerine getirmektedir. Sayın Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizde şu an 268 pozitif vaka vardır. Ancak bu vakaların 248'i Ispartamız da misafir ettiğimiz umreden dönen vatandaşlarımızdır. Çünkü Isparta KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan umreden dönen vatandaşlarımızın karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir. Diğer geriye kalan pozitif vakalarımız da çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımızdandır. Paniğe kapılmadan devletimizin ve ilgililerin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım. Ülkemiz ve Ispartamız bu virüsü baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir. Isparta Şehir Hastanemiz başta olmak üzere tüm devlet hastanelerimiz, tıp fakültemiz, özel hastanelerimiz, aile hekimlerimiz ve buralarda görev yapan sağlık çalışanlarımız bizler için canları pahasına görev yapmaktadırlar. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz." - ISPARTA
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Kaynak: İHA

Etiketler: Milletvekili, AK Parti, Isparta, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Isparta milletvekillerinden 'Evde Kal' paylaşımı - Haberler

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