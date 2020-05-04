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Isparta'nın Aksu ilçesinde çilek üretim hamlesi

Isparta'nın Aksu ilçesinde 40 vatandaşla yüzde 50 hibeli olarak 340 bin çilek fidesi dağıtıldı.

Isparta'nın Aksu ilçesinde çilek üretim hamlesi
04.05.2020 17:13 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:13
Isparta'nın Aksu ilçesinde 40 vatandaşla yüzde 50 hibeli olarak 340 bin çilek fidesi dağıtıldı. Aksu Kaymakamı Muhammed Şahin, ilçeyi çilek vadisi haline getirmek istediklerini söyledi.

Isparta'da koronavirüs ile mücadele tüm hızıyla sürerken istihdamı artırmak, vatandaşlara yeni iş ve gelir sahası açmak için de bir çok proje hayata geçiriliyor. Bu kapsamda Aksu ilçesinde 40 vatandaşa 340 bin adet çilek fidesi yüzde 50'si hibeli olarak dağıtıldı. Fidelerin finansmanı, Isparta Valiliği, Aksu Kaymakamlığı ve İl Özel İdaresi kaynaklarından karşılandı. Dağıtımı yapılan fidelerle birlikte ilçede çilek üretimi 110 dekardan 170 dekara çıkacak.

"Hedefimiz vatandaşa 2,5 milyon TL gelir sağlamak"

Konuyla ilgili açıklama yapan Aksu Kaymakamı Muhammed Şahin, Türkiye'de korona virüsle mücadelesi başarılı şekilde devam ederken kendilerinin de kırsal kalkınmayı desteklemek için durmadan çalıştıklarını belirterek, projenin devlet-vatandaş iş birliği ile gerçekleştirildiğini söyledi. Kaymakam Şahin, "Bugün 40 çiftçimize 340 bin çilek fidesi dağıtımı yapıyoruz. Bu projenin diğer bir önemi devlet-vatandaş işbirliğinde yürütülüyor olması. Aksu, iklimiyle, güneşiyle çilek için adeta biçilmez bir alan. Sayın Valimizin de bize tavsiyesi doğrultusunda temel hedefimiz Aksu'yu bir çilek vadisi haline getirmek. Burada inşallah ilk yıl hedefimiz vatandaşlarımıza 2,5 milyon TL gelir sağlamak. Bunun yanında da 150 kişiye yakın yeni istihdam sağlamış olacağız." dedi.

İlçede ilk etabı geçtiğimiz yıllarda başlayan projeyle kırsaldan kente gücün de önüne geçiliyor ve tersine göç sayılarında artış görülüyor. Aksu ve köylerinde yaşayan birçok genç şehirlerden tekrar köylerine göç etmiş durumda.

Çilek fidelerini teslim alan çiftçiler de projede emeği geçenlere teşekkür ederek fideleri toprakla buluşturmak üzere tarlalarının yolunu tuttular. - ISPARTA

Kaynak: İHA

Etiketler: Muhammed Şahin, Isparta, Aksu, Güncel, Haber

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