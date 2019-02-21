Isparta'nın Doğa Turizmi Potansiyeli Tanıtıldı

Isparta Valiliği öncülüğünde BAKA, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) işbirliğinde Bizim Eğirdir Platformu'nun da katkılarıyla Isparta'nın doğa turizmi potansiyeline yönelik 3 günlük tanıtım programı hazırladı.

TÜRSAB Doğa Turizmi Komitesi üyelerinden acente temsilcileri, profesyonel rehberler ve turizm yazarından oluşan heyete yönelik tanıtım programı, Isparta'nın Atabey İlçesi İslamköy'deki Süleyman Demirel Demokrasi ve Kalkınma Müzesi'ni ziyaretiyle başladı. Eğirdir'de Akpınar Köyü'ndeki seyir tepesinden yöresel lezzetlerin eşliğinde manzarayı seyreden konuk heyet, Sorkuncak Köyü'nde de Eğirdir Gölü manzaralı gül ve lavanta bahçelerini yerinde görüp bol bol fotoğraf çekti. TÜRSAB heyeti, Eğirdir Ada turu gerçekleştirip Cittaslow Market'i gezip el ve yöresel ürünleri inceledikten sonra tanışma ve karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirilen yemekli toplantıda; BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci, Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Göçer, Isparta, Eğirdir ve bölgedeki konaklama tesisleri, acentelerin temsilcileri ile biraraya geldi.

KOVADA, YAZILI KANYON, ÇANDIR, ADADA

TÜRSAB Heyeti, ikinci gün sabah Eğirdir'den Kovada Milli Parkı'na geçti. Doğa Müzesi'ni gezen heyet, Kovada Gölü kıyısındaki parkurda yürüyüş yapıp iskelede bol bol fotoğraf çekti. Çandır Köyü'ne geçen TÜRSAB Doğa Turizmi Komitesi üyelerinden oluşan heyet, köy kahvesinde kekik çayı içip köylülerle sohbet etti. Yol güzergahındaki Sığırlık Kalesi'ni de gören TÜRSAB heyeti, Yazılı Kanyon'a geçti. Yaklaşık 1,5 saatlik yürüyüşte kanyona adını veren tarihi yazıtları da inceleyen heyet üyeleri, manzaranın güzelliğini de bol bol fotoğrafladı. Kanyon yürüyüşü sonrasında doğa kamp alanını da yerinde gören TÜRSAB heyeti, ormanın içindeki yolculuk sonrasına Sütçüler merkezde kahve ve alışveriş molası verdi. Gün yüzüne çıkarılmayı bekleyen tarihte ilk para basılan antik kentlerden Adada'yı gezen TÜRSAB Heyeti, tarihi antik kent gezisinin ardından yılkı atlarının özgürce otladığı yaylalardan da geçerek Isparta'ya geldi.

Program boyunca Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğretim görevlisi Çetin Meydan'ın eşlik edip bilgilendirdiği TÜRSAB heyeti, programın son günü BAKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Madenci'nin başkanlığındaki Isparta ve ilçelerinde sektörde faaliyet gösteren dernekler, konaklama tesisleri gibi sektörün temsilcileri ile toplantıda biraraya geldi. Heyet üyeleri, yaklaşık 3 saat süren ve karşılıklı fikir alışverişi yapılan toplantıda; turizm potansiyeli, gözlemleri, yapılması gerekenler, zayıf ve güçlü yönlerle ilgili görüşlerini paylaştı. Isparta ve bölgenin turizm potansiyeline, turizm ürünlerinin markalaştırmasının önemine dikkat çeken TÜRSAB heyeti, yerel yöneticiler ile BAKA ve diğer kurumların birlikte hareket etmesinin önemini vurgulayıp, bölgedeki turizm paydaşları işbirliğinde eğitim ve altyapı eksiklerinin giderilmesi yönündeki çalışmalar yapılmasının gerekliliğini vurguladı.

Kaynak: Bültenler