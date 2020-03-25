Isparta'nın halı ve kilim müzesi

TÜRKİYE'de halı ve kilim denince akla gelen Isparta 'da halı, kilim ve etnografik ürünler, Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi'nde sergileniyor. Müzede yaklaşık 3 bin 500 ürün bulunuyor.

? Türkiye 'nin gülüyle ünlü şehri Isparta, Türkiye'nin en önemli etnografya müzelerinden birine de ev sahipliği yapıyor. Gökçay Kavşağı'nda bulunan müze, yaklaşık 3200 metrekare kapalı alana sahip olmasının yanı sıra, 10 katlı olması ve sergileme salonlarıyla dikkati çekiyor. Müzede, dünyanın en büyük 3 adet Isparta Gülü'nü içeren kompozisyon bulunuyor. Müzeyi yılda yaklaşık 90 bin kişi ziyaret ediyor.

Isparta Belediyesi Kültür Danışmanı Fevzi Özdemir, Isparta halısının yün ipliklerle dokunduğunu söyleyerek, kök boya kullanılmadığını vurguladı. Özdemir, şöyle konuştu:

"Tabii ki genelde bazı yörelerimizde kök boya kullanılmıştır. Isparta halımızda kök boya kullanılmamıştır. Isparta halımızda krom dediğimiz boya kullanılmıştır. Krom boyanın en büyük özelliği yün olmayan hiçbir ipte tutmaz. Yani Isparta halısının yüzde 100 yün olduğunun ispatı krom boyasıdır" dedi.

Müzede 'Dünü unutma, bugünü daha iyi anlarsın' sözünden yola çıkarak etnografik ürünleri de sergilediklerini aktaran Fevzi Özdemir, "Çocuklarımıza, 7'den 70'e herkese Isparta'nın eskiden beri nelerle uğraştığını, neler yapabildiğini burada gösteriyoruz. Etnografik ürünlerimiz müzemizde oldukça yoğun" diye konuştu.

Müzede sergilenen 1500'ün üzerinde, depoda ise 2 binin üzerinde kilim olduğunu söyleyen Özdemir, "Ayrıca yaklaşık 200 halı sergileniyor. Müzemiz 10 katlı. Ziyaretçilerimize asansörle Isparta manzarasını izlettikten sonra bütün katlarımızda hem etnografyalarımızı hem halılarımızı izleme imkanı sunuyoruz. Müzemizde Isparta halısının yanı sıra diğer bölgelerimizde dokunan halılarımız da mevcut" dedi.

ISPARTA HALISININ ÖZELLİKLERİ

Özdemir, Isparta halısının özelliklerini ise şöyle anlattı:

"26x33 desimetrekare düğüm sıklığına sahip çözgü ve atkıları olan, farklı desenler içeren bir halıdır. Isparta halısının desenleri yöresel özellik taşımıyor. Avrupa, Selçuklu, Osmanlı, İran, Çin desenleri gibi desenlerden oluşuyor. 1950'li yıllardan sonra iç piyasada tüketilmek üzere Isparta ilimize özgü gülistan, naklemeli, üzümlü, saatli, hançerli yöresel desenler dokunmuştur."

Prof. Dr. Turan Yazgan Etnografya Müzesi'ni kışın ayda ortalama 5 bin kişi ziyaret ederken, bu sayı yaz aylarında 20 bini buluyor.

Kaynak: DHA