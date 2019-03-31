Isparta'nın Keçiborlu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yusuf Murat Parlak kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Yusuf Murat Parlak 2 bin 422, İYİ Parti adayı İsmail Demir bin 469, MHP adayı Osman Gürsel Türksoy 117 oy aldı.Parlak'ın özgeçmişiYusuf Murat Parlak, 1975 yılında Isparta'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Isparta'da tamamlayan Parlak, Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Keçiborlu Belediye Başkanılığı görevini yürüten Parlak, evli ve 2 çocuk babasıdır.