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Isparta öğrencilerden mehmetçiğe koreografiyle destek

Isparta'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere destek verdi.

16.10.2019 13:34
Isparta'nın Gelendost ilçesinde ortaokul öğrencileri hazırladıkları koreografiyle Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Mehmetçiklere destek verdi.
Gelendost Şehit Erhan Çakmak Ortaokulu öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiklere hazırladıkları koreografiyle destek oldu. Okul bahçesinde toplanan öğrenciler, bedenleriyle hilal şekli ve 'Vatan' yazısı oluşturdu. Ellerindeki Türk bayraklarıyla 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları atan öğrenciler Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.
Isparta öğrencilerden mehmetçiğe koreografiyle destek

Barış Pınarı Harekatı, Gelendost, Isparta, Güncel

Kaynak: DHA

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