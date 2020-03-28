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Isparta Otogarı'na gelen yolcular geri gönderildi

Isparta Otogarı'na gelen yolcular geri gönderildi Isparta Otogarı'nda seferler durduruldu İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle iller arası otobüs seferlerinin kısıtlanmasıyla birlikte Isparta Otogarı'nda yeni seferler durduruldu.

28.03.2020 21:25 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:26
Isparta Otogarı'na gelen yolcular geri gönderildi
Isparta Otogarı'nda seferler durduruldu
ISPARTA - İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle iller arası otobüs seferlerinin kısıtlanmasıyla birlikte Isparta Otogarı'nda yeni seferler durduruldu. Farklı illere gitmek üzere Otogara gelen yolcular ise gönderildi.
İçişleri Bakanlığı'nın korona virüs tedbirleri kapsamında saat 17.00 itibariyle iller arası otobüs seferlerini kısıtlamasının ardından Isparta'da Otogar boş kaldı. Genelge kapsamında saat 17.00 itibariyle yeni seferlere izin verilmezken, farklı illere gitmek üzere Otogara gelen yolcular geri gönderildi. Ayrıca Otogar Müdürlüğü tarafından peronlarda park halinde bulunan otobüslerin terminal dışına alınması istendi. Bunun üzerine firma yetkilileri otobüsleri Otogar dışına çıkardı.
Öte yandan Otogara sadece sefer halindeki otobüslerin girmesine ve yolcu indirmesine izin verildi. Yolcu indirmek üzere peronlara yanaşan otobüslere Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığı genelgesi gereği yeni yolcu alamayacakları bildirildi.
"Otostopla da olsa gideceğim"
İstanbul 'a gitmek üzere Isparta Otogarı'na gelen Tuncer Aynacı, otobüs seferlerinin durdurulduğundan haberi olmadığını belirterek, "İstanbul'a gidecektim. Ama otobüs yokmuş. Otostopla da olsa gideceğim. Daha önceden bilgilendirme yapılsaydı iyiydi. Bir şekilde gideceğim. Evimiz orada" diye konuştu. Isparta Otogarı’na gelen yolcular geri gönderildi

Kaynak: İHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, İstanbul, Isparta, Yerel

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Isparta Otogarı'na gelen yolcular geri gönderildi

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