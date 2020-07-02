ISPARTA Otomobil bariyerlere çarptı

Otomobil bariyerlere çarptıIsparta'da önüne çıkan araca çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu bariyerlere çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.

02.07.2020 10:14 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:19
Otomobil bariyerlere çarptı
Isparta'da önüne çıkan araca çarpmamak için sürücünün manevra yapması sonucu bariyerlere çarpan otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yara almadan kurtuldu.
Kaza, Isparta- Eğirdir karayolunun 6'ncı kilometresinde dün saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Mehmet Öçal yönetimindeki 32 LC 093 plakalı aracın önüne plakası tespit edilemeyen bir otomobil aniden direksiyon kırdı. Sürücü önüne çıkan araca çarpmamak için ani manevra yapınca yolun solunda bulunan bariyerlere çarptı. Hurdaya dönen otomobilin kaza yaptığını gören diğer sürücüler, araçtakilerin yardımına koştu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri sürücü Mehmet Öçal, Dudu, Arzu, Arda Çiçek ve Osman Y.'yi kaza yerinde sağlık kontrolünden geçirdi. Araçta bulunanların herhangi bir şikayetlerinin olmadığı ve tedaviye ihtiyaç duymadıklarını belirtmeleri üzerine sağlık görevlileri olay yerinden ayrılırken, hurdaya dönen otomobil ise çekici vasıtası ile kaza yerinden kaldırıldı. ISPARTA Otomobil bariyerlere çarptı

Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, Güncel, Haber
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