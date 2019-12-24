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Isparta-otomobil beton kulübeye çarptı

Otomobil beton kulübeye çarptıISPARTA' sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton kulübeye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

24.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:25
Otomobil beton kulübeye çarptı
ISPARTA' sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki beton kulübeye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Isparta- Burdur karayolunda meydana geldi. Ahmet Evgin'in kullandığı 32 LS 725 plakalı otomobil, İlavus köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak, beton kulübeye çarparak durabildi. Kazada sürücü Ahmet Evgin yaralandı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Isparta-otomobil beton kulübeye çarptı

Isparta, Güncel

Kaynak: DHA


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