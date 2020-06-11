ISPARTA Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Park halindeki otomobilde ölü bulunduIsparta'da park halindeki otomobilin içinde erkek cesedi, birkaç metre ilerisindeki otluk alanın içinde de tabanca bulundu.

11.06.2020 22:22 | Son Güncelleme: 11.06.2020 23:37
Park halindeki otomobilde ölü bulundu
Isparta'da park halindeki otomobilin içinde erkek cesedi, birkaç metre ilerisindeki otluk alanın içinde de tabanca bulundu.
Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Binbirevler Mahallesi 243 cadde yolu üzerinde meydana geldi. 07 TC 150 plakalı otomobilin bir süredir aynı noktada park halinde olduğunu ve içinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu görenler durumu polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede otomobil içinde bulunan kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinden Emrah M.'ye ait kimlik çıkan cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan otomobilin yakınlarında bir tabanca bulunduğu öğrenildi. ISPARTA Park halindeki otomobilde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Isparta, Güncel, Haber

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