Haberler » Güncel » Isparta patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu - Haber

Isparta patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğuIsparta'da patenli 3 gencin seyir halindeki bir kamyona tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.

09.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:29
Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu
'da patenli 3 gencin seyir halindeki bir kamyona tutunarak, yaptıkları tehlikeli yolculuk cep telefonu kameralarına yansıdı.
Isparta Gökçay kavşağında patenli 3 genç, seyir halindeki kamyona tutunarak bir süre yolculuk etti. Bu anlar ise yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patenli gençlerden birinin kamyonun kasasının sağ, birinin orta, diğerinin de sol tarafından tutunarak, gittiği anlar yer aldı. Bir süre böyle giden patenli geçlerden biri kasayı bırakıp, arkadaşına tutunarak ilerlediği görüntülere yansıdı. Gençlerin yaklaşık 3 kilometre bu şekilde ilerledikten sonra kamyonu bırakıp, yola devam ettikleri görüldü.
Isparta patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

Isparta, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:02 Türkiye Kent Konseyleri Birliği'nden Yalçınkaya'ya Ziyaret - Haber
17:02 AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Kaçar Kırıkhan'da - Haber
17:02 Yargıtay, Etimesgut Özel Hava Alay Komutanlığı davasında kararını verdi - Haber
16:56 Kazım Kurt: "Eğitim emekçilerinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Haber
16:55 İnönü'de şoförlere güvenli ve ileri sürüş teknikleri eğitimi - Haber
16:14 Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi - Haber
14:12 Konya'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 5 bin 500 lira çıktı - Haber
14:08 25 kişinin yaralandığı otobüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı - Haber
13:26 Son dakika: Şırnak'ta PKK'lıların tuzakladığı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit düştü - Haber
13:21 'Acillik durumunuz yok' denilerek ambulansa alınmayan hasta, ölümden döndü - Haber
9.12.2019 17:05:42