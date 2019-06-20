ISPARTA Şarkikaraağaç'ta fuhuş operasyonu 7 gözaltı

Şarkikaraağaç
'ta fuhuş operasyonu 7 gözaltıIsparta
'nın Şarkikaraağaç ilçesinde jandarma ve polisin bir eve yaptığı baskında fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6'sı kadın 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şarkikaraağaç İlçeEmniyet Müdürlüğü
ve İlçeJandarma
Komutanlığı ekipleri çeşitli suçlardan ceza alan ve aranan S.Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı. S.Ç.'nin Arak köyündeki ikametlerine baskın yapan ekipler fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 6 kadın ve 1 erkek şüpheliyi gözaltına aldı.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü. Şüphelilerin gözaltına alındığı evin daha önce de zührevi hastalıklarla mücadele kapsamında mühürlendiği belirtildi.