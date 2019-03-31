Isparta Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart Yerel Seçim sonuçlarında. Bugün Isparta için sandığa giden vatandaşlar, Isparta Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandı. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi MHP'den yana olmuştu. Peki, Isparta seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Isparta'da kim önde? Isparta seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

ISPARTA 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart Yerel Seçimi'nde Isparta Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Şükrü Başdeğirmen, MHP'den Yusuf Ziya Günaydın aday oldu. Millet İttifakı adına İYİ Parti'den Gökmen Hakkı Gökmenoğlu gösterildi. DSP adına Ahmet Çakmak, Vatan Partisi adına İbrahim Perçin ve SP adına Ali Yavuz, Isparta Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı.

ISPARTA İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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ISPARTA 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 Yerel Seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Isparta'da seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Isparta'da 2014 Yerel Seçimlerde MHP'den adına Yusuf Ziya Günaydın, AK Parti adına Nuri Uzaktaş aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre MHP % 44,52 oy oranı ile Isparta Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 39,96 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. CHP'den Mehmet Lütfü Çakmakçı % 9,98 oy oranı ile 3. sırada yer aldı.