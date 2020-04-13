Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Isparta Şehir Hastanesi, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı veriyor

Isparta'da 2017 yılında hizmete başlayan Isparta Şehir Hastanesi, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım ünite sayısı ve yeterli personeliyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bölge insanına hizmet veriyor.

13.04.2020 12:45 | Son Güncelleme: 13.04.2020 12:50
Isparta 'da 2017 yılında hizmete başlayan Isparta Şehir Hastanesi, fiziksel ve teknolojik imkanları, yoğun bakım ünite sayısı ve yeterli personeliyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede bölge insanına hizmet veriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şehir hastaneleri projesi kapsamında inşa edilen Isparta Şehir Hastanesi, açıldığı tarihden bugüne binlerce hastaya şifa kaynağı oldu.
Kentte 2017'de 755 yatak, 131 yoğun bakım yatağı ve 34 temas solunum izolasyon odasıyla açılışı gerçekleştirilen hastanede 284 hekim ve 1250 yardımcı sağlık personeli görev yapıyor.
Fiziksel bakımdan da göz dolduran hastane, 221 bin 571 metrekare kapalı alanda 474 tek ve çift kişilik oda ve 20 ameliyathaneyle hizmet veriyor.
Suda doğum hizmetinde pilot hastane
Sağlık Bakanlığınca suda doğum hizmetinde pilot hastane seçilen Isparta Şehir Hastanesi, Antalya, Afyonkarahisar, Burdur ve Muğla'dan gelen bölge insanına 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmeti veriyor.
Türkiye'deki şehir hastaneleri içinde tam triyaj uygulanan servis olma unvanını elinde bulunduran hastanede modern bekleme alanlarına sahip acil servis ünitesi, deprem izolatörü, 2 bin 22 araçlı otoparkı ve helikopter pisti bulunuyor.
Baypas ameliyatlarının 2018 Mayıs ayından itibaren yapılmaya başlandığı hastanede, toplamda 193 hastaya baypas, 8 bin 289 hastaya da anjiyo yapıldı.
Bölgedeki onkoloji hastalarının ihtiyacını da karışlamaya başlayan Isparta Şehir Hastanesinde 2020'nin başından beri 150 hastaya kemoterapi uygulandı.
Kovid-19'la mücadelede 38 yoğun bakım odası hazır bekletiliyor
Teknolojik imkanları ve yoğum bakım yatak sayısıyla Kovid-19 ile mücadelede etkin rol oynaması hedeflenen şehir hastanesinin bir bloğunun beş katında 190 tek kişilik oda ile 15 negatif basınçlı izole ve 38 yoğun bakım odası hazır bekletiliyor.
Hastanede 167 poliklinikte sağlık hizmetleri, doğumlar, sezaryenler ve acil ameliyatlar yapılmaya devam ediliyor. Isparta Şehir Hastanesi, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı veriyor

Kaynak: AA

Etiketler: Şehir Hastanesi, Isparta, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Fransa’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti Haberler
Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bini geçti
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü Haberler
Koronavirüs cezaevlerine sıçradı! 17 mahkuma virüs bulaştı, 3 kişi öldü
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar’dan ’Biraz edep’ diyen takipçisine tepki Haberler
Eşiyle öpüşme pozunu paylaşan Pınar'dan "Biraz edep" diyen takipçisine tepki
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Haberler ›› Güncel ››Isparta Şehir Hastanesi, Kovid-19 salgınıyla mücadeleye katkı veriyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:28: Maske ve eldivenler için özel atık kutusu - Haber 13:28: Burundi'de Kovid-19'dan ilk ölüm gerçekleşti - Haber 13:28: Sakarya'da iki sokak koronavirüs dolayısıyla karantinaya alındı - Haber 13:27: Gölde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı - Haber 13:27: Düzce Üniversitesi'nden Şehit Polis için taziye mesajı - Haber 13:14: Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti - Haber 12:38: Buckingham Sarayı'nın karşısında güpegündüz cinsel ilişkiye giren çifte sosyal izolasyon uyarısı yapıldı - Haberler 11:58: Pınar Altuğ, eşini dudağından öptüğü pozunu paylaştığı için kendisine "Biraz edep" diyen takipçisine tepki gösterdi - Magazin