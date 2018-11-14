Isparta Şehir Hastanesi, Milli Sporcuya Şifa Oldu

Diz kapağı, doğuştan olması gereken yerden yukarda olan milli karateci Pınar
Akkurt, Isparta
Şehir Hastanesinde ameliyat edildi. Afyonkarahisar
'da yaşayan milli karateci Pınar Akkurt, "patella" denilen hastalıktan dolayı spor yapamaz hale geldi. Sağlığına kavuşmak için Isparta Şehir Hastanesine gelen Akkurt, burada tedavi altına alınarak ameliyat edildi.
SDÜ Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Anabilim Dalı Dr. Öğretim Görevlisi Meriç
Ünal, AA muhabirine, milli sporcunun rahatsızlığından dolayı diz çevresinin kireçlenmeye başladığını söyledi.
Bundan dolayı spor hayatının riske girdiğini ancak ameliyatının başarılı geçtiğini ifade eden Ünal, şunları kaydetti:
"Milli sporcumuzun diz kapağı normalden yukardaydı. Spor yapabilmek için diz kapağının normal yere getirilmesi gerekiyordu. Bunun için kaval kemiğinin ön tarafını keserek, o bölgedeki kemik dokusunu yavaş yavaş aşağı indirip diz kapağını normal yerine aldık ve orayı vidalarla sabitledik."
Akkurt'un yaklaşık 6 hafta sonunda spor yapabilecek duruma geleceğini dile getiren Ünal, bu ameliyatın gerçekleşmemesi halinde 5 yılda spor yaşamının sonlanmasının beklenebileceğini aktardı.
Milli sporcu Akkurt ise bu hastalığın spor hayatını olumsuz etkilediğini ancak gayet iyi bir ameliyat geçirdiğini dile getirerek, kısa sürede sağlığına kavuşup, spora başlamak istediğini söyledi.
14 Kasım 2018 Çarşamba 17:00